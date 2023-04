Et si le Sporting d’Anderlecht s’appuyait sur l’effet Raman ce dimanche, face à Westerlo?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Peu de gens, nous en conviendrions. C’est pourtant un phénomène physique de diffusion de la lumière. Rayonner, c’est un peu ce que fait Benito Raman depuis plusieurs semaines. C’est même l’élément le plus décisif d’Anderlecht, avec Islam Slimani, au cours des trois dernières rencontres avec un but et deux passes décisives. C’est aussi un homme qui a souvent fait de l’ombre à ses prestations en raison de ses comportements extra-sportifs et son côté « bad boy ». C’est encore le joueur en qui la direction n’a plus eu confiance pendant de longues semaines, lui demandant de se trouver un nouveau port d’attache au cours du dernier mercato hivernal.