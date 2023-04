Vivre seul est désormais devenu la norme en Belgique: 36% des ménages sont composés d’une seule personne

Dans plus de 90% des villes et communes, les personnes isolées constituent désormais le type de ménage le plus fréquent. C’est dix fois plus qu’au début des années 1990. Le Bureau du Plan prévoit que d’ici à 2070, le groupe des personnes vivant seules représentera plus de quatre ménages sur dix dans notre pays.

Avec une part de 38%, le groupe le plus important de personnes vivant seules est celui des 65 ans et plus. C’est surtout la part des couples mariés avec enfants habitant sous le même toit qui s’amenuise. Mais cette évolution des ménages est loin de se dérouler au même rythme partout.