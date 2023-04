Paris-Roubaix, le dernier assaut printanier de Wout van Aert

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est le dernier rendez-vous de son printemps. Ce dimanche, Wout van Aert part à l’assaut des pavés. Une nouvelle fois, le Belge tiendra sur la pierre le rôle de favori multi-étoilé, même s’il partage peut-être un peu plus la vedette qu’à l’accoutumée avec Mathieu van der Poel qui a montré sa supériorité sur le Ronde, la semaine dernière. Mais l’Enfer du Nord, que Tadej Pogacar s’estime trop chétif pour attaquer, est bien différent de la grand-messe flamande et s’écrit dans la durée de l’effort plus que dans l’explosivité. Ce qui, sur le papier, favorise un Wout van Aert qui préfère la jouer profil bas.