Paris-Roubaix, le dernier assaut printanier de Wout van Aert

C’est le dernier rendez-vous de son printemps. Ce dimanche, Wout van Aert part à l’assaut des pavés. Une nouvelle fois, le Belge tiendra sur la pierre le rôle de favori multi-étoilé, même s’il partage peut-être un peu plus la vedette qu’à l’accoutumée avec Mathieu van der Poel qui a montré sa supériorité sur le Ronde, la semaine dernière. Mais l’Enfer du Nord, que Tadej Pogacar s’estime trop chétif pour attaquer, est bien différent de la grand-messe flamande et s’écrit dans la durée de l’effort plus que dans l’explosivité. Ce qui, sur le papier, favorise un Wout van Aert qui préfère la jouer profil bas.

Jeudi, lors de sa pluvieuse reconnaissance, il a d’ailleurs rejeté la pression sur le reste du peloton. « Cela pourrait aller mieux », a confié l’Anversois. « Je suis tombé (NDLR : au Tour des Flandres) plus durement que ce qu’il n’y paraît et que ce que je pensais aussi. Je me ressens encore de mon genou et des côtes. Je peux m’entraîner comme je le souhaite, mais pas avec les sensations souhaitées. On verra comment cela se passera ce dimanche. La condition est bonne et j’essaie de me recharger mentalement pour pouvoir y aller à fond encore une fois. J’espère être présent dans le final. Je vais tout faire pour être prêt. »