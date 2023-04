Seraing descend en Division 1B: Noah Solheid, le Métallo du futur?

Durant soixante minutes, moment choisi par son corps pour le lâcher. « J’ai souffert de crampes au point de ne plus pouvoir continuer. On a subi des rafales non-stop de la part de Bruges, donc c’était chaud de trouver des secondes pour souffler. Je suis toutefois content d’avoir pu tenir aussi longtemps, même si je dois encore améliorer pas mal de choses. L’intensité était folle, j’avais parfois la tête qui tournait mais je n’ai rien lâché ».

Battu sur la pelouse du Club de Bruges sans démériter (2-0), Seraing évoluera en D1B la saison prochaine. Une issue inéluctable tant le marasme se voulait perpétuel au cours d’un championnat sans saveur. Que reste-il dès lors aux Métallos lors des ultimes rencontres en Pro League ? L’honneur forcément, mais aussi la nécessité de jeter les bases du futur. Pour se projeter, les Sérésiens seront sûrement tentés de donner une chance à certains jeunes comme ce fut le cas sur la pelouse du triple champion en titre avec la première titularisation de Noah Solheid. « Je l’ai su via le T2 au tout dernier moment », précise le grand défenseur. « Habitué à la D2 amateurs, il m’a fallu quelques minutes pour digérer le fait d’être dans un stade rempli, face à des internationaux. Par la suite, je me suis efforcé de faire le job tout en prenant du plaisir ».

Il n’a que 19 ans

C’est clair que le gamin de 19 ans a marqué des points, se montrant plus concerné que d’autres éléments durant toute la compétition. Désormais, l’amertume de la descente se doit d’être digérée. « Cela fait mal, même si le groupe a eu le temps de se faire à l’idée que le maintien avait des allures de mission impossible. Il ne reste que deux parties mais hors de question de les bâcler. Il faut préparer le futur, se dire qu’on a eu de la chance d’évoluer au plus haut niveau et faire en sorte d’avoir la rage pour remonter au plus vite. Je me suis frotté à ce qui se fait de mieux en Belgique et j’ai envie de revivre de tels moments », conclut le garçon avec le regard tourné vers l’horizon. Tel un éternel recommencement…