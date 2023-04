D1A: un miracle nommé Marcq vient à la rescousse du Sporting Charleroi

Les miracles existent bel et bien. Longtemps à côté de la plaque et incapable de trouver la bonne formule face à une formation de Zulte Waregem en lutte pour son maintien, mais pas dénuée de qualité, le Sporting de Charleroi s’en est encore sorti à l’ultime minute grâce à une « frappe stratosphérique », selon les dires de Felice Mazzù, de Marcq. Les Zèbres tiennent donc une troisième victoire de rang pour la première fois de la saison, mais ils s’en sont remis à énormément de chance et de réussite, comme ce fut plusieurs fois le cas ces derniers temps, plus qu’à une prestation aboutie.

Pourtant, tout avait commencé de façon catastrophique pour le matricule 22, qui se retrouvait mené de façon logique juste avant la demi-heure sur une énième erreur d’Andreou en début de partie. Totalement à côté de ses pompes, le Chypriote en a d’ailleurs fait les frais dès la 33e minute. « Je n’aime pas faire ce type de changement. J’espérais attendre la mi-temps, mais après la passe sur le 0-1, je l’ai fait pour l’aider parce qu’il n’était pas dans son match », pointait Felice Mazzù.

Avant ce but de Ndour, Gano avait déjà trouvé le chemin des filets, mais le VAR venait à la rescousse de Charleroi pour la quatrième fois en trois matches alors que l’attaquant flandrien avait touché la balle du bras. « On a montré ce samedi et lors des derniers matches qu’on doit encore y croire », soulignait Frederik D’Hollander, qui estimait à raison que Zulte aurait pu « mener plus largement à la pause ».

Mentalité et réussite Il n’en fut toutefois rien et après un changement tactique et un passage à quatre défenseurs malgré des profils pas forcément adaptés à ce système, Charleroi est revenu au score puis passé devant grâce à Bayo puis Mbenza. « On a vu sur ce but que le changement de système permettait aussi à Isaac de partir de plus haut et d’être dangereux. J’ai changé de système parce que Zulte Waregem nous faisait souffrir avec ses doubles flancs. » Cela n’a toutefois pas empêché les visiteurs de revenir au score sur un contre alors que les Zèbres, et principalement Nkuba, étaient totalement hors de position, provoquant l’ire de Felice Mazzù, alors que le score du match (2-1) ne le justifiait plus. Toutefois, malgré une tentative de Bayo sur la latte (90e), il était écrit que la réussite serait une nouvelle fois carolo ce samedi.