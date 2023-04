Une domination, puis un penalty cruel: l’Union a perdu deux points à La Gantoise...

Il ne fallait pas arriver en retard à la Ghelamco Arena, ce samedi soir. Car après 58 secondes à peine, l’Union avait déjà pris les commandes de la rencontre par l’intermédiaire de Lazare qui ponctuait un magnifique travail préparatoire de Boniface.Pour la quatrième fois cette saison (!), l’Ivoirien faisait mouche face à La Gantoise. Il avait en effet déjà trouvé le chemin des filets au match aller le 19 octobre dernier (son seul autre but en championnat), ainsi qu’à deux reprises en quarts de finale de la Coupe de Belgique le 12 janvier de cette année. Mais la rencontre du milieu de terrain saint-gillois allait prendre une triste tournure juste avant la mi-temps. Se tenant la jambe, il sortait du terrain en boitant et ne ressortait pas du vestiaire après la pause. Inquiétant à quelques jours d’un historique déplacement européen.

Geraerts était contraint au changement et décidait de faire monter El Azzouzi. Le coach saint-gillois misait donc sur un profil plus défensif pour le second acte. Puertas, qui avait inscrit le but de la victoire face à Saint-Trond dimanche dernier, restait dès lors au chaud sous les couvertures.