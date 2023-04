Des Rouches 2.0 à Sclessin? Face aux cadors du championnat, le Standard sait se sublimer dans son antre...

Au cours des derniers mois, le FC Bruges, l’Antwerp et Anderlecht ont pris une leçon de football dans l’antre des Rouches. Des joueurs qui auront envie de réitérer ces exploits, non seulement pour conforter leur place dans le Top 8, mais aussi afin de laver l’affront du match aller. « C’est un duel que j’attends car il va nous permettre d’observer ce qui va mieux chez nous », précise Ronny Deila en se remémorant le match du 31 juillet dernier (3-1). Pour aider le coach dans son questionnement, nous allons tenter de définir ce qui a changé durant les 252 jours séparant ces deux duels.

Les arrivées de Marlon Fossey, Philip Zinckernagel et Steven Alzate en fin de mercato, cumulées à l’avènement de Noah Ohio, ont offert une palette de possibilités bien plus importante au staff en raison de leur capacité à stabiliser un groupe et dynamiter les défenses adverses.

Ronny Deila est un orateur hors pair, il faudrait être fou pour dire le contraire. Ses speechs d’avant et d’après-match sont des exemples de mise en confiance à montrer dans tous les vestiaires en perdition. Au moment de s’en aller défier Genk, le Standard restait ce patient malade de la saison précédente, impuissant dans l’adversité et bien trop facilement perturbé par les provocations adverses. Désormais, les Liégeois regardent leurs adversaires droit dans les yeux, sans sourciller ou baisser la tête. Un constat qui change tout au coup d’envoi !

« Ce que le Standard réalise cette fois, c’est quand même costaud quand on voit d’où il vient ». Cette phrase, il suffit de se promener dans les rues de la Cité Ardente pour l’entendre à tous les coins de rue. Cela étant, et après avoir très certainement fait une croix sur un ticket pour le Top 4, les joueurs ne veulent pas perdre le bénéfice d’un championnat courageux, parfois emballant et rarement décevant. Une défaite contre Genk, couplée à de bons résultats pour les concurrents directs, pourrait semer le doute dans la tête du vestiaire, l’obligeant à batailler jusque dans les ultimes secondes de la compétition pour maintenir sa place dans un Top 8 qu’il mérite totalement. « Désormais, quand j’affronte des cadors, je ne mets plus l’aspect défensif au premier plan ». Une preuve que le coach sait que la meilleure défense reste l’attaque, surtout face à un leader bien moins serein qu’à l’aller…