Angleterre: Kevin De Bruyne délivre sa 100e passe décisive en Premier League

Positionné sur le flanc gauche, le premier centre est repoussé à l’entrée de la surface. Le ballon finit par revenir dans ses pieds, et, sans élan, il le propulse en plein dans la course d’Haaland qui réceptionne de la tête pour ouvrir le score juste avant la pause à Southampton. Cela fait donc 100 passes décisives pour Kevin De Bruyne en Premier League. Soit un exploit jusque-là atteint par seulement quatre joueurs : Frank Lampard (102), Wayne Rooney (103), Cesc Fabregas (111) et Ryan Giggs (162). Sauf que le Belge n’a eu besoin que de 237 matches pour atteindre ce pallier, alors que le plus précoce jusque-là était Fabregas après 293 journées de championnat. Rien que cette année, De Bruyne en est à 15 assists, avec au passage sept d’entre eux réservés à Haaland, ce qui est aussi un record. Jamais un joueur de Man City n’avait autant servi le même partenaire lors d’une seule saison.

Au final, les Citizens l’ont emporté 1-4 et enchaînent une cinquième victoire. Ce qui les porte à 5 points d’Arsenal, leader, qui joue ce dimanche contre Liverpool.