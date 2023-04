Paris-Roubaix: diffusion tv, horaires, favoris... voici ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la course (vidéo)

En l’absence du vainqueur du Tour des Flandres, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), les projecteurs seront rivés sur les deux rivaux éternels. Si Van der Poel s’est montré positivement en terminant derrière le vainqueur slovène, Wout van Aert, 4e sur le Ronde, a connu une préparation difficile et s’est plaint jeudi de douleurs «au genou et aux côtes» après une chute dimanche dernier.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) sont les grands favoris de la 120e édition de Paris-Roubaix, le troisième Monument de la saison cycliste. La concurrence sera rude, néanmoins, et de nombreux Belges peupleront notamment le peloton qui s’en ira défier l’Enfer du Nord, dimanche.

Au niveau des horaires, le départ fictif de la course sera donné dimanche 9 avril 2023 à 11h10. Dès 11h, vous pouvez suivre avec nous le direct commenté de la course. En télévision, la Une prendra l’antenne à partir de 13h40. L’arrivée est attendue peu avant 17h30.

La Belgique sera fortement représentée dans le peloton. Six équipes belges prendront le départ, avec Alpecin-Deceuninck, Soudal-Quick Step, Intermarché-Circus-Wanty, Lotto Dstny et les invitées Bingoal WB et Team Flanders-Baloise. Chez les coureurs, plusieurs Belges peuvent rêver de jouer les premiers rôles, en dehors de Wout van Aert: Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Nathan Van Hooydonck, Sep Vanmarcke, le vainqueur 2017 Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Philipsen, Gianni Vermeersch, Arnaud De Lie, Florian Vermeersch et Frederik Frison, entre autres.