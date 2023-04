Une voiture fait un «tout droit» dans le rond-point de la N98 à Velaine-sur-Sambre

Vers 6h30 ce dimanche matin, les policiers de la route de Daussoulx ont été appelés sur la N98 à hauteur du rond-point de Velaine-sur-Sambre (Sambreville), pour une embardée.

Une voiture qui venait de Fosses-la-Ville a, pour une raison indéterminée, fait un « tout droit » dans le rond-point, elle a percuté le rail de sécurité situé de l’autre côté. Et a terminé sa course dans la pelouse. Dans l’embardée, un poteau électrique et un panneau de signalisation ont été arrachés.