Kylian Mbappé rate une énorme occasion contre Nice, Lionel Messi médusé (vidéo)

En sursis depuis les deux défaites consécutives à domicile contre Rennes et Lyon, Christophe Galtier, copieusement sifflé pour son retour à l’Allianz Riviera, peut aussi souffler après ce succès. A la fin du match, touché à vif, le coach parisien s’est même présenté et a provoqué les Ultras niçois, occasionnant un léger moment de tensions.

Il peut remercier son gardien, Gianluigi Donnarumma, dans un très grand soir et impérial sur sa ligne, et Leo Messi, buteur et auteur du corner décisif sur le deuxième but de Sergio Ramos.