Trazegnies: Ali vole des voitures pour dormir dedans… mais pourquoi vole-t-il aussi des plaques d’immatriculation?

Rien de plus rageant de se lever le matin et de constater que sa voiture ne se trouve plus là où on l’a garée la veille au soir. Parfois c’est pour la bonne cause, celle d’abriter Ali qui n’a nulle part où aller… La nuit du 30 novembre, il s’est ainsi emparé d’un Ford C Max pour dormir dedans.