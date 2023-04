«C’est devenu mission impossible»: mauvaise surprise pour Liliane au moment de réserver ses billets d’avion vers l’Italie, «il va falloir vous armer de patience»

Mauvaise surprise pour Liliane, qui souhaitait passer ses vacances en Sicile avec son chien. Pour réserver ses billets d’avion, la jeune femme a dû s’armer de patience ! En effet, les compagnies low-costs refusent les animaux et les compagnies nationales demandent des prix « très élevés » pour ce service.

« Vous êtes donc obligé de vous rabattre sur des compagnies nationales et vous commencez par aller en agence et là, on vous signale que vous devez d’abord acheter votre billet très cher, 400 € minimum, et ensuite, il faut faire la demande pour le chien et s’il n’est pas admis, vous perdez votre argent ! », explique-t-elle à RTL Info.