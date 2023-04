«Mariés au premier regard»: «Quand je l’ai aperçu, j’ai eu un choc», Michel et Nathalie se sont dit «oui» mais celle-ci émet des réserves!

Fébrile, Michel a pris un TGV. Nathalie, c’est sa 8ème merveille du monde. Il semble fasciné. Sur la réserve, Nathalie hésite à la maison communale, cherche un regard d’encouragement parmi ses proches. Mais elle avait donné une consigne : ne rien montrer.

Michel ne rentre pas dans ses critères

On sent sa déception : Michel est plus âgé qu’elle. Il n’est pas son genre d’homme « il le sait, avoue-t-elle. Quand je l’ai aperçu, j’ai eu un choc car il ne rentrait pas dans mes critères. Il fait vraiment plus âgé. En outre, mon papa est décédé à 56 ans et avait la même morphologie que Michel. Je me dis que ça va être compliqué. Néanmoins, Michel a l’air gentil et respectueux et me donne envie d’apprendre à le connaître. Je me suis dit qu’avec le temps, il allait réussir à me charmer. »