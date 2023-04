Le gérant d’un centre de solarium, cambriolé à Dison, promet une grosse récompense (vidéo)

Durant la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril, le centre de solarium O’Sun, installé rue du Moulin à Dison, a été la victime d’un cambriolage. Par quelqu’un qui savait où il se rendait apparemment, au vu de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le patron du salon.

de videos

On y voit un scooter arriver devant le magasin, dont la porte d’entrée a été manifestement fracturée auparavant. Un homme descend du scooter, conduit par un complice, et pénètre dans le magasin. Il porte des vêtements sombres, un casque et une cagoule. Il a aussi un sac à dos, une lampe frontale et un marteau en main : il est manifestement parfaitement équipé pour commettre son forfait.