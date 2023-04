Dante Vanzeir dans la tourmente en MLS: l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise aurait tenu des propos racistes en plein match

À la 54e minute, l’attaquant des New York Red Bulls a semblé dire quelque chose à l’attaquant Jeremy Ebobisse. Après le match, Ebobisse a déclaré, selon les médias américains, qu’il s’agissait d’une « remarque raciste » qui ne lui était vraisemblablement pas adressée. Vanzeir a été entouré par plusieurs joueurs de San Jose après l’incident. Le match a été interrompu pendant une vingtaine de minutes.

La Major League Soccer (MLS) a ouvert une enquête sur une remarque prétendument raciste faite par Dante Vanzeir lors du match MLS de samedi soir entre les New York Red Bulls et les San Jose Earthquakes (1-1).

« Au cours du match de samedi, il nous a été rapporté qu’un de nos joueurs aurait utilisé une insulte raciale sur le terrain », ont réagi les New York Red Bulls dans un communiqué publié après le match. « Les Red Bulls prennent ces questions très au sérieux et ont immédiatement signalé les allégations à la Major League Soccer. Nous coopérerons avec l’enquête de la Ligue. Les New York Red Bulls ne toléreront aucune forme de harcèlement ou de discrimination ».