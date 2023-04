«C’est un homme ou une femme?»: ce talent androgyne de «The Voice» a semé le doute auprès des coachs et des internautes

TF1 présentait la fin des auditions à l’aveugle ce samedi 8 avril, l’occasion pour une nouvelle flopée de talents de tenter sa chance et intégrer la saison 12 de « The Voice ». Pour cette session finale, la production avait, par ailleurs, réservé une surprise aux coachs dont les équipes commençaient à déborder. Alors qu’ils avaient déjà dépassé leur quota de 14 talents, Vianney et Amel Bent ont découvert que leurs buzzeurs étaient désormais bloqués en cours de soirée, leur empêchant de se retourner sur de nouveaux candidats. Avant cette décevante découverte, ils ont par contre eu l’occasion d’applaudir et de valider la prestation d’un talent particulier, venu interpréter « Back to Black » d’Amy Winehouse. Dès les premières de sa prestation, Camille a déstabilisé les coachs, avec sa maîtrise de la chanson, mais aussi pour le timbre androgyne de sa voix. Alors qu’elle ne s’était pas retournée, Zazie a passé la prestation à s’interroger : « Homme ou femme ? »

de videos

Lire aussi «The Voice»: Vianney puni durant la dernière session d’auditions à l’aveugle? (vidéo)

Au final, l’auxiliaire de puériculture de 20 ans a réussi à convaincre Bigflo et Oli, Amel Bent et Vianney, qui a d’emblée expliqué qu’il avait également été perturbé. « Je ne savais pas, Zazie non plus, si c’était une fille ou un garçon qui chantait. Tu m’as perdu et ça, c’était très bon aussi. Tu as quelque chose d’insaisissable et ça commence quand on est derrière et qu’on t’entend chanter. On ne saisit pas ce qui est en train de se passer. On ne comprend pas tout » a-t-il confié à Camille. Finalement, les interrogations de l’interprète de « Je m’en vais » n’ont pas déplu au talent, qui a décidé de rejoindre son équipe. Sur Twitter aussi, la séquence a interrogé les internautes, qui se demandent encore où se situe vraiment le candidat. Cette question devrait encore rester en suspens dans les prochaines semaines, si on en croit les confidences de Camille à Télé Loisirs. « J’ai toujours fait l’objet de ce genre de question notamment avec mon physique androgyne, avec ma voix. Donc j’en ai l’habitude et j’en joue un peu. » a confié le talent, ajoutant, « Je ne me définis pas comme garçon ou fille. Pour moi, je suis Camille. »