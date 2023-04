«Le chaos absolu»: des centaines de voitures bloquées dans le parking pendant des heures, des automobilistes désespérés abandonnent leur véhicule pour rentrer chez eux (vidéo)

Sarah, une jeune femme qui a été prise dans les embouteillages, raconte avoir appelé un Uber pour rentrer chez elle. « Nous sommes arrivés à notre voiture au niveau six du parking et nous ne pouvions même pas reculer de notre place », raconte-t-elle. « C’était dingue, c’était le chaos absolu ».

« Nous sommes passés devant la sortie pour voir s’il y avait un problème de feux de circulation ou un accident, et il n’y avait rien. La circulation était fluide… On ne comprenait pas pourquoi c’était bouchonné à l’intérieur », raconte un autre automobiliste. « Nous avons appelé le numéro du parking et on nous a dit que c’était dû aux feux de circulation qui restaient trop longtemps au rouge ».