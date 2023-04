«Le centre-ville est complètement obscurci»: un nuage de fumée toxique «extrêmement dangereux» en raison d’un incendie de produits chimiques à Hambourg (vidéos)

Les causes précises de l’incendie et la nature précise des substances entreposées dans les hangars pris par les flammes ne sont pas encore connues. Les pompiers sont toujours à pied d’œuvre. Leur travail devrait selon toute vraisemblance se poursuivre toute la journée. Environ 210 personnes ont été dépêchées sur les lieux.

Un incendie s’est déclaré dimanche matin dans deux entrepôts de Hambourg, dans le nord de l’Allemagne. Les pompiers ont lancé un avertissement en raison d’une fumée très toxique et de la présence dans l’air de produits chimiques. Le nuage de fumée s’étend au-dessus de la ville portuaire. «Le centre-ville est complètement obscurci», selon un porte-parole de la ville.

L’incendie aurait débuté vers 4h30, dans la zone portuaire, au nord-est de la ville. Plusieurs «conteneurs IBC», de grands contenants destinés à stocker et déplacer des liquides, auraient fuité sur le terrain d’une casse automobile, laissant échapper un liquide inflammable, selon les pompiers. Le média de service public NDR évoque la présence de sulfure d’hydrogène.

Les pompiers décrivent l’incendie et le dégagement de fumée comme «extrêmement dangereux», dans un avertissement officiel. Les habitants d’une vaste zone située au nord-est de Hambourg sont invités à rester cher eux, à garder portes et fenêtres fermées et à se protéger contre les fumées.