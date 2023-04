«Je suis quelqu’un qui ne lâche rien»: Löis Openda rêve d’amener le RC Lens en Ligue des champions

Auteur de 15 buts en Ligue 1, Loïs Openda est en forme avec Lens. Le diable rouge a inscrit de précieux buts cette saison, ce qui permet notamment à Lens d’être deuxième du championnat avec un six points de retard sur le Paris Saint-Germain.

Et les Lensois peuvent encore y croire. Samedi 15 avril, les Sang et or se déplacent au Parc des Princes. Une victoire et le championnat pourrait être relancé. Interrogé sur la belle saison qu’il est en train de réaliser, Loïs Openda reste les pieds sur terre : « Aller à Paris, c’est jamais facile. On sait très bien que ça va être un match très compliqué. Nous, on va y aller avec la mentalité qu’il faut. La mentalité montrée depuis le début de la saison pour essayer d’aller chercher les 3 points. »