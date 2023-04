«J’ai eu des désaccords avec elle»: Yanis Marshall fait des révélations sur les querelles entre profs à la «Star Academy» (vidéo)

Yanis Marshall était de passage sur le plateau de « TPMP People » ce samedi 8 avril, l’occasion pour lui de faire des confidences en tous genres, avec la spontanéité qui le caractérise. Après avoir évoqué quelques moments forts de sa carrière, il est revenu sur sa participation à la dixième saison de la « Star Academy », relancée sur TF1 en septembre dernier, après près de 10 ans d’absence. Comme l’a rappelé Mathieu Delormeau, le chorégraphe était une des grosses révélations de ce revival, sa personnalité extravagante et sans filtre ayant séduit le public. Persuadé que ce type de personnalité ne correspond pas forcément au format, l’animateur lui a ensuite demandé s’il s’était refréné, ou s’il avait évité de dire ce qu’il pensait. Mais le jeune homme de 33 ans a assuré ne pas s’être censuré, même s’il affirme que plusieurs séquences ont été éditées, donc coupées au montage. « En direct, tout le monde avait un petit peu peur de moi parce que c’était du direct et là, on ne pouvait pas me couper. Mais j’ai toujours dit ce que je pensais, et il n’y a même pas 50 % de ce que j’ai dit qui est passé à l’antenne, parce que c’était un peu trop dur pendant les évaluations » a-t-il asssuré.

Selon le professeur de danse, des querelles entre profs n’ont pas été montrées à l’antenne, le but de la production étant de montrer que les profs étaient « tous copains, tous amis ». Mathieu Delormeau a alors sauté sur l’occasion pour revenir sur l’entente au sein du corps professoral. « Il paraît que tu t’entendais très très mal avec Laure Ballon. » a-t-il lancé à son invité. Ce dernier a tenu à rectifier : « Je m’entendais très très bien avec Laure Ballon, c’est avec quelqu’un d’autre que je ne m’entendais très mal. » N’en ratant pas une, l’animateur a tenu à lui soutirer un nom, pendant que Yanis Marshall tentait d’esquiver la question, le sourire aux lèvres. Finalement, c’est avec sa candeur habituelle qu’il a déclaré : « J’ai eu des désaccords avec Adeline… (Toniutti, la prof de chant, NDLR) »