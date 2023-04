«Il y a une limite à ne pas franchir»: harcelé par des fans, Charles Leclerc demande un meilleur respect de sa vie privée (photo)

Charles Leclerc vit un véritable calvaire à son domicile. Le pilote Ferrari a été confronté à la fuite de son adresse personnelle. Depuis lors, plusieurs fans viennent l’importuner à son domicile. Ce dimanche, le pilote monégasque a demandé qu’on respecte sa vie privée.

Il explique ainsi sur Instagram : « Ces derniers mois, mon adresse personnelle a été rendue publique pour une raison ou une autre, amenant des personnes à se rassembler sous mon appartement, sonner à ma porte et demander des photos et des autographes. Bien que je sois toujours heureux d’être disponible pour vous et que j’apprécie énormément votre soutien, je vous demande de respecter ma vie privée et de ne pas venir chez moi. »