«C’était un peu effrayant»: une voiture termine sa course dans le canal, police et pompiers sur place (photo)

Samedi, une voiture a terminé sa course dans le canal Bocholt-Herentals, en province de Limbourg. Des jeunes du Corps Royal des Cadets de Marine, un mouvement de jeunesse qui tourne autour de la navigation, ont assisté à la scène : « L’automobiliste était venu d’une rue latérale à côté du canal et avait raté son virage au carrefour en T. En conséquence, sa voiture s’est retrouvée dans l’eau », raconte le commandant de division à GVA.

Le conducteur a réussi à se dégager de sa voiture en train de couler et à nager vers le bord : « Nous l’avons immédiatement emmené dans notre base et lui avons donné des vêtements secs. Nous avons prévenu les secours, mais heureusement le conducteur n’a pas été blessé. Les pompiers et un service de remorquage ont alors repêché la voiture hors de l’eau. C’était un peu effrayant ».