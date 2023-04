José Mourinho se lâche et répond à Antonio Cassano: «A Madrid on se souvient de lui pour son manteau»

Après la pique d’Antonio Cassano, la réponse de José Mourinho ne s’est pas fait attendre. Dans une émission diffusée sur la chaîne YouTube Bobo TV, Antonio Cassano avait taclé l’entraîneur de l’AS Rome à propos d’un possible retour au Real Madrid : « Mourinho c’est du cinéma. Je ne sais pas comment il obtient des résultats. Il a été un grand entraîneur et un grand communicant mais aujourd’hui, pour moi, il n’est pas au niveau pour entraîner le Real Madrid ou Saint-Marin. Il peut revenir à Madrid si Ancelotti ne poursuit pas mais si le Real Madrid veut un entraîneur, qu’il n’appelle pas José Mourinho pour son nouveau projet. Il s’en fout du football. Il n’aime pas travailler, il ne sait pas communiquer et parler, ne nous laissons pas berner pas ses histoires », avait-il déclaré.

José Mourinho a rapidement répondu à cette déclaration, après la victoire des Giallorossi contre le Torino, ce samedi soir. Il tacle Cassano : « Chacun est libre d’avoir ses préférences ou même de critiquer. Mais quand il s’agit des autres, comme Antonio Cassano, les choses sont différentes. Il s’amuse et les autres travaillent sérieusement. Cassano a joué pour la Roma, l’Inter et le Real Madrid. A Madrid on se souvient de lui pour son manteau, avec la Roma, il a remporté une Supercoupe sans jouer et avec l’Inter, il n’a même pas remporté la Coupe de Lombardie. »