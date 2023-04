«Pékin Express»: les internautes dégoûtés par la stratégie de ces binômes, qualifiés pour la demi-finale

RTL Club diffusait, ce samedi 8 avril, la huitième étape de cette saison 17 de « Pékin Express », une soirée mouvementée qui s’est terminée par une grosse déception pour de nombreux internautes. La semaine dernière déjà, la production avait été vivement critiquée et accusée de favoritisme envers Alexandra et Laura, grâce à leur handicap « pas très handicapant ». Malgré leur victoire en fin d’épreuve, les sœurs étaient désormais dans le collimateur des internautes, et leur nouvelle stratégie n’a fait qu’en rajouter une couche. En effet, cette semaine, elles ont confirmé leur alliance avec Chirine et Alexandre d’une manière plutôt surprenante durant une épreuve. En possession du drapeau rouge, les deux jeunes femmes ont décidé de bloquer tous les binômes, attendant l’arrivée de leurs amis avant de franchir la ligne d’arrivée, avec un objectif assumé : « Contrôler le jeu, au détriment du binôme Clément et Émeline. »

de videos

Lire aussi «Honteux», «c’est du vol», «il est où le handicap?»: les téléspectateurs de «Pékin Express» accusent la production de «favoritisme»

Au final, leur stratégie a failli échouer, puisqu’Alexandra et Laura se sont quand même retrouvées au duel final, face à Clément et Émeline. Malheureusement, le duo d’animateurs en centre de vacances n’a pas réussi à l’emporter, se faisant éliminer aux portes de la demi-finale. De leur côté, Chirine et Alexandre avaient remporté l’amulette, devenant le premier binôme de demi-finalistes. La semaine prochaine, ils affronteront donc Xavier et Céline, les nouveaux chouchous des internautes, et leurs alliées Alexandra et Laura. Leur stratégie sans merci et carrément injuste pourrait alors les porter en finale, ce qui révolterait encore les internautes, déjà très remontés contre eux cette semaine.