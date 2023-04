«Courage Ket»: le beau geste des supporters d’Anderlecht pour Yari Verschaeren (vidéo)

Anderlecht affrontait Westerlo ce dimanche après-midi dans un choc pour la course au top 8. Et le grand absent de cette rencontre se nomme Yari Verschaeren. Victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du match contre OHL, Yari Verschaeren ne devrait plus rejouer avant 2024.

Mais les supporters n’ont pas oublié le jeune nº10 d’Anderlecht. A la 10e minute du jeu face à Westerlo, les supporters Mauves ont scandé son nom. « Courage Ket » pouvait-on ainsi entendre dans les tribunes. De quoi mettre un peu de baume au cœur.