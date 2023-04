Le restaurant Miki dévoile enfin sa dancing room au Sablon à Bruxelles

Jusqu’ici, on se rendait chez Miki pour profiter d’une expérience multisensorielle, entre découverte culinaire, ambiance de restaurant-club branché, décor atypique et musique exaltante. Vite devenu une référence pour les fêtards qui souhaitent profiter d’une soirée énergique et gourmande, grâce à une cuisine du monde inventive notamment, Miki n’a pas dit son dernier mot.

Le restaurant dévoile ainsi sa dancing room. Un espace dédié à la danse à laquelle on accède en descendant quelques marches et où l’on retrouve un bar et un DJ. Miroirs, néons, effets holographiques, long drinks survoltés, musique rythmée, tous les ingrédients sont réunis pour profiter jusqu’au bout de la nuit ! On y accède une fois le repas terminé ou bien directement pour commencer la soirée, à partir de 22h. Avec l’ambition de devenir un lieu de bouche et de fête incontournable de la capitale, Miki joue carte sur table et invite à profiter sans penser au lendemain !