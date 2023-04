Réouverture temporaire du Pavillon des Passions humaines au Cinquantenaire

Le collectif d’artistes BARRA Movement s’y installe temporairement dans le cadre d’un laboratoire artistique et d’un projet de redynamisation du parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

BARRA Movement, un collectif artistique «nomade» dont la composition est en constante évolution, s’installera pour six mois dans le Pavillon des Passions humaines, également connu sous le nom de Pavillon Horta-Lambeaux, et y tiendra résidence pour six mois. Il y sera représenté par les artistes Stefania Assandri, Alex Akuete, Flor Maesen, Sadrie Alves, Yi Zhang, Hussein Shikha et Mira Verstraeten. Cette résidence s’inscrit dans le cadre de Cinquantenaire 2030, une initiative du secrétaire d’État Thomas Dermine, visant à rénover et revitaliser le Parc et les musées royaux dans la perspective du 200e anniversaire de la Belgique.