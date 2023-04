P2C | Accroché par Franchimont, Stavelot doit encore patienter avant d’être sacré champion

de videos

Très longtemps, Stavelot pensait avoir fait le plus dur grâce à une ouverture du score de Vincent Giuliano en première période sur une sublime frappe. Mais l’exclusion d’Alan Kalac en début de deuxième mi-temps a mis un frein aux belles intentions locales.

Franchimont, qui vise encore le gain de la 3e tranche, poussait et, via Hermes Simonis, parvenait à remettre les deux équipes à égalité à 15 minutes du coup de sifflet final. En infériorité numérique et après avoir pris un gros coup sur la tête, les Stavelotains ne parvenaient pas à inscrire un second but.