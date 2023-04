Momignies: une présentation de l’emploi partagé organisée le 20 avril par DBH

Depuis 2017, l’Asbl DBH (Développement en Botte du Hainaut) oeuvre au développent économique local dans les secteurs marchands, non-marchands et agricoles dans la Botte du Hainaut. Elle propose un service d’emploi partagé, concrètement, les entreprises, les indépendants ont la possibilité d’engager à temps partiel ou de manière saisonnière des personnes via des groupements d’employeurs. L’Asbl permet de faciliter certaines démarches et de créer un réseau.

Le 20 avril prochain, l’Asbl organise une session d’informations à la commune de Momignies pour découvrir le principe. Dès 11h, les participants pourront en apprendre davantage via notamment le témoignage d’un utilisateur, d’un travailleur aussi. Les inscriptions sont souhaitées avant le 14/04. Plus d’infos sur www.dbh-emploi.be.