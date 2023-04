Le match Charleroi-Malines rejoué? «Ce serait un désastre pour le football belge», déplore Brian Riemer, le coach d’Anderlecht

Anderlecht étant le grand perdant du week-end dans la course aux Playoffs 2, Brian Riemer était forcément déçu sur certains aspects de la rencontre de ses hommes contre Westerlo. On peut le comprendre tant les Mauves ont eu des manques pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit face aux Campinois. Dans une position peu idéale à 180 minutes de la fin la phase classique, le Sporting pourrait être encore plus mal embarqué si Charleroi obtient gain de cause et rejoue sa rencontre contre Malines. Un sujet où Riemer a donné un point de vue très clair. Et où il a été rejoint à 100 % par son homologue de Westerlo, Jonas De Roeck. Brian Riemer, comment analysez-vous ce nul blanc contre Westerlo ?

Un très bon match. On a contrôlé la rencontre la plupart du temps. On était agressif et on avait le ballon. Le problème, c’est qu’on a manqué de qualité dans le dernier ou l’avant-dernier geste. Mais également dans la prise de décision quand il fallait tirer, centrer ou faire la passe. Personne ne le fait exprès de frapper ou non. Au final, on n’a pas créé assez d’occasions et on a manqué de qualité en perdant le ballon trop tôt dans le jeu.

Pourquoi n’avez-vous pas titularisé Islam Slimani ?

Ces dernières semaines, le staff médical a fait un super travail avec Slimani pour qu’il soit prêt pour ce match contre Westerlo. Pour être honnête avec vous, on espérait marquer tôt dans la rencontre et ne pas devoir le mettre sur le terrain. A vingt minutes de la fin, on a décidé de le lancer mais cela n’a pas suffi pour marquer. de videos Le top 8 s’est fortement éloigné pour le Sporting… Forcément, une victoire aurait été une bonne chose pour nous. Mais cela ne change pas grand-chose pour nous. Peu importe le résultat de ce dimanche, il faudra gagner les deux derniers matchs pour être dans le top 8. Sur les dernières semaines, on a tout de même un bon bilan parce qu’on a pris beaucoup de points. C’est très serré entre Westerlo, Charleroi, Anderlecht et le Cercle. La possibilité de rejouer le match entre Charleroi et Malines est plus importante que jamais. Que pensez-vous de cette affaire ? Si ce match est rejoué, alors il ne faut plus jamais critiquer et sanctionner le comportement des hooligans. Je ne dis même pas cela parce que nous sommes impliqués dans la course aux Playoffs 2 et que ce match aurait une importance. Je dis cela car ce serait un désastre pour le football belge que ce match soit rejoué. Ce serait un très mauvais signal en direction des hooligans. Le prochain match, ce sera face à l’AZ Alkmaar. Que pensez-vous de cet adversaire ?