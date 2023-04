«La Petite Sirène»: des chansons du remake modifiées pour intégrer des notions plus modernes La version originale du classique Disney, entièrement animée, remonte à 1989. Disney

Par F.Gh. (D.R.)

À mesure qu'on se rapproche de sa sortie en salle, prévue le 24 mai prochain, le remake de « La Petite Sirène » continue, lentement mais sûrement, de se dévoiler. Après les différentes bandes-annonces et images inédites, c'est du côté de la musique du film que se trouvent les dernières révélations. Dans une interview à Variety, Alan Menken, le compositeur original de la version animé, vainqueur de l'Oscar de la Meilleure musique et de celui de la Meilleure chanson pour « Sous l'Océan », en 1990 a révélé quelques secrets de fabrication. De retour sur le remake, et désormais épaulé par Lin-Manuel Miranda (« Encanto », « Vaiana »), il a confié avoir fait quelques modifications sur les textes de deux chansons. « Les paroles d''Embrasse-là' ont été modifiées parce que les gens sont devenus très sensibles à l'idée que le prince Éric s'imposerait d'une manière ou d'une autre à Ariel. » a-t-il confié. Les paroles de la chanson, interprétée par le crabe Sébastien, ont en effet récemment été critiquées, à une époque où le consentement est enfin revalorisé. « Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que toi, t'aimerais bien l'embrasser. (…) Faut provoquer l'étincelle, et les mots crois-moi pour ça, il n'y en a pas, décide-toi, embrasse-la. (…) Prends-lui la main dans la douceur du lagon, décide-toi mon garçon et n'attends pas demain. Elle ne dit pas un mot et ne dira pas un mot avant d'être embrassée. » entonne notamment le protecteur d'Ariel (Halle Bailey), afin de pousser Éric (Jonah Hauer-King) à faire le premier pas, pour rompre le sort d'Ursula.

Cette dernière est également concernée par les changements, à travers sa chanson iconique, « Pauvres âmes en perdition », qui a aussi été remise au goût du jour. « Les paroles de ‘Pauvres âmes en perdition’ qui pourraient donner aux jeunes filles l’impression qu’elles ne devraient pas parler à tort et à travers, même si Ursula manipule clairement Ariel pour qu’elle renonce à sa voix. » a expliqué Alan Menken, sans préciser quelles parties seraient adaptées. En 1989, la sorcière, incarnée par Melissa McCarthy dans le film en live action, chantait notamment : « Ah, je peux dire que les Humains n’aiment pas les pipelettes, qu’ils pensent que les bavardes sont assommantes ! Que lorsqu’une femme sait tenir sa langue, elle est toujours bien plus charmante. Et qu’après tout à quoi ça sert d’être savante ? »