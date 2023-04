D1A: le Standard s'offre Genk, leader du championnat, et peut encore rêver du Top 4!

Le Standard s’est offert une belle victoire à domicile face à Genk (2-0) à l’occasion de la 32e journée de Jupiler Pro League dimanche. Au classement, les Rouches conservent leur 6e place avec 52 points et sont à trois longueurs du Club Bruges (5e) et Gand (4e). Genk, leader, ne compte désormais plus que deux points d’avance sur l’Union.

Le Standard s’est offert sa première occasion moins d’un quart d’heure après le coup d’envoi. Bien servi dans l’axe par Gojko Cimirot, Philip Zinckernagel a envoyé une frappe plat du pied juste au-dessus de la barre du but limbourgeois (12e).