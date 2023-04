Euro Hockey League: La Gantoise arrache la 5e place face au Hamburger Polo Club

Après l’élimination en quarts de finale face aux Espagnols de l’Atlètic Terrassa lors de la séance des Shoot-outs, vendredi, les Flandriens voulaient terminer le tournoi continental sur un sentiment positif avant d’aborder les 5 dernières journées de championnat en Division d’Honneur. Mais ce duel face au Hamburger Polo Club ne s’annonçait pas beaucoup plus simple pour terminer à la 5e place de cette édition de l’EHL (comme son équipe Dames). Et le match débutait d’ailleurs de la pire des manières puisque la Gantoise encaissait 2 buts en seulement 7 minutes. D’abord sur un stroke converti par Kane Russell puis via Paul Smith qui conservait tout son sang-froid dans le cercle. Mais, au quart d’heure, Timothée Clément relançait tout de même la machine et redonnait le sourire aux nombreux supporters gantois présents dans les tribunes, à Amstelveen.

En seconde période, ce sont les joueurs de Pascal Kina qui prenait le match en main et qui se montrait les plus dangereux face au nouveau club de Shane McLeod. Une deuxième mi-temps lors de laquelle ils obtenaient plusieurs belles possibilités mais ils ne marquaient qu’à une seule reprise via Guillaume Hellin (46e). Avec ce second partage (2-2), c’est donc aux Shoot-outs que la décision allait finalement tomber. Les Gantois se montraient les plus précis et s’imposaient 3-1 avec un but 5 étoiles et tout en finesse d’Etienne Tynevez.