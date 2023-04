Cyclisme | Magnifique 9e place pour le Raerenois Laurenz Rex à Paris-Roubaix: «Je suis très fier»

« Je suis très fier »

« Ce top 10 est une magnifique récompense pour Intermarché-Circus-Wanty », se réjouit Laurenz Rex à l’arrivée. « Malgré toute la malchance, les chutes et maladies qui ont décimé notre équipe, nous n’avons jamais baissé les bras. Nous avons démontré une fois de plus que nous étions une équipe de guerriers. Toute la semaine, les sensations étaient bonnes. Je me sentais capable de faire un résultat sur Paris-Roubaix. Quand j’étais avec les favoris à la sortie d’Arenberg, je me disais qu’il fallait tenir le coup le plus longtemps possible pour un top 10. J’ai craqué sous le rythme de Mathieu Van der Poel dans le secteur Mon-en-Pévèle et je me suis retrouvé avec Wallscheid en poursuite. Nous ne nous sommes jamais posés de question et avons roulé ensemble jusqu’à Roubaix. Je suis très fier de top 10 sur cette course, ma course préférée, et tellement heureux pour mon équipe », conclut-il.