«Kill Bok-soon»: un «John Wick» au féminin qui pourrait être la nouvelle bombe de Netflix

Mis en ligne le 31 mars dernier, « Kill Bok-soon » fait partie des meilleures recommandations de ses derniers jours, pour les fans de thriller et d’action. Le film, qui dure quand même plus de 2h, raconte l’histoire de Gil Bok-soon, qui est à la fois une tueuse à gages pouvant se targuer d’un taux de réussite de 100 %, et la mère d’une adolescente maussade et secrète. Meurtrière aguerrie, elle est beaucoup moins à son aise sur le terrain de la parentalité. Au moment de renouveler son contrat avec l’agence, elle décide donc de se retirer de la profession pour se consacrer à sa fille. Lors de sa dernière mission, avant de notifier à l’agence sa décision, Bok-soon découvre un secret et enfreint la règle qui lui impose d’honorer son contrat en toutes circonstances. Elle devient alors la cible de l’agence MK et de tous ses confrères du secteur.

Un pitch qui semble être le mélange parfait entre « John Wick » et « Kill Bill », mais dont l’exécution n’a rien à envier à ces gros succès du cinéma d’action. Sélectionné au Festival international du film de Berlin, dans la section Berlinale Special le long-métrage a reçu un très bel accueil critique, notamment grâce à la performance de la star coréenne Do-yeon Jeon. La comédienne, lauréate du Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes de 2007 pour sa performance dans « Secret Sunshine », parvient parfaitement à illustrer le tiraillement d’un personnage plutôt froid. Le réalisateur, Byun Sung-hyun (« Sans pitié »), a lui aussi été félicité pour une mise en scène soignée et harmonieuse.