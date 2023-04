Joanne, 49 ans, a gagné une Porscheà plus de 115.000 euros… mais elle ne compte pas abandonner son Opel Corsa: «Je reconnais qu’elle est plus rapide que ma voiture, mais…»

Joanne, 49 ans, est du genre modeste. Cette Écossaise fait en effet le tour des médias britanniques car elle vient de gagner une Porsche 911 Carrera 4 Coupé à un jeu à gratter. Le bolide vaut plus de 115.000 euros, mais cela ne l’empêchera pas… de continuer à rouler avec sa Vauxhall Corsa, le nom anglais donné à la fameuse Opel Corsa.

Joanne n’a pas parlé de son gain à son mari histoire de ne pas lui donner de faux espoirs. Car elle préfère la revendre pour se faire du cash : « Je n’ai jamais rien gagné auparavant, et je peine toujours à y croire, pour être honnête », a-t-elle expliqué au Mirror. « C’est la première fois que je rentre dans une Porsche et cette voiture est absolument fantastique, et après un petit tour, je reconnais qu’elle est plus rapide que ma voiture ».