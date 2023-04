Il a fait beau ce dimanche, mais ça ne va pas durer… Luc Trullemans nous annonce quand le temps «vraiment printanier» va arriver

Ce soir et en première partie de nuit, l’IRM annonce que les nuages cumuliformes se dissiperont, mais que des nuages élevés gagneront nos régions par l’ouest. Plus tard dans la nuit, des nuages moyens feront aussi leur apparition. Le temps sera sec sous des minima oscilleront entre 1 degré dans le sud-est, 7 ou 8 degrés dans le centre et 9 degrés à la mer. Le vent de sud sera d’abord faible, puis modéré de sud-sud-est. Mais le temps va se gâter dans la foulée…

Et après une semaine qui s’annonce très perturbée et fraîche avec de nombreux passages pluvieux et même venteux, une lueur apparaît depuis quelques jours dans les prévisions des ensembles météorologiques avec l’établissement d’un anticyclone prévu sur le continent européen qui nous enverra, après le week-end du 15-16 avril, un air méridional sec et chaud en provenance de l’est de la France, des Alpes et du nord de l’Italie…