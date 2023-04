Challenge La Meuse: Sonja Vernikov s’offre un doublé pascal

Dans les deux cas, c’est Sonja Vernikov qui a triomphé chez les dames, s’offrant un joli doublé pascal ! Vendredi soir, au jogging de l’école de Bruyères, elle a pris la 15e place au général, bouclant les 8,6 kilomètres du parcours en 34 minutes et 53 secondes, avec une vitesse moyenne approchant les 15 km/h. Chez les messieurs, c’est l’inévitable Stéphane Koninckx qui s’est imposé, avec un temps de 29 minutes et 49 secondes. Il a devancé Julien Claessens de 15 secondes et Clément Weber de 52 secondes. Au total, 246 concurrents ont franchi la ligne d’arrivée du côté de Bruyères vendredi soir.

Le lendemain, le Challenge La Meuse a mis le cap sur Eupen pour une épreuve de 15 kilomètres qui constituait la 8e manche de la saison. Chez les dames, Sonja Vernikov a donc une nouvelle fois été la plus rapide. Lauréate du Challenge en 2022, l’athlète allemande a pris la 23e place au général, avec un temps de 1 heure 1 minute et 55 secondes. Chez les messieurs, Stéphane Koninckx a cette fois dû se contenter de la sixième place. Il a été devancé par Olivier Remacle (5e), Francis Rauw (4e), Andreas Keil-Forneck (3e), Dorian Fintolini (2e) et Amaury Paquet. Le lauréat de l’édition 2022 renoue ainsi avec le succès sur le Challenge. Une semaine après son premier succès sur un marathon, il a remporté le Jogging de Pâques d’Eupen avec près de 2 minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. À noter que 330 concurrents ont franchi la ligne d’arrivée.