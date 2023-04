Énorme moment de malaise au Kremlin: Vladimir Poutine humilié par les nouveaux ambassadeurs! (VIDEO)

Durant son discours, le président russe a accusé les États-Unis d’être responsables du conflit en Ukraine. « Les relations entre la Russie et les États-Unis, dont dépendent la sécurité et la stabilité du monde, traversent malheureusement une crise profonde », a souligné Vladimir Poutine pendant cette cérémonie au Kremlin. « Je ne peux m’empêcher de dire que le soutien des États-Unis (…) au coup d’État à Kiev en 2014 a mené en fin de compte à l’actuelle crise ukrainienne ». Peu après, Vladimir Poutine a également sermonné l’Union européenne, « à l’origine d’une confrontation géopolitique avec la Russie ».

« C’est tout », lance alors Poutine, qui tente tant bien que mal de garder le sourire et essaie de faire comprendre que c’est le moment d’applaudir. Mais toujours rien. Sur les 17 ambassadeurs, pas un ne bronche.

Après quelques secondes, Poutine essaie encore, pour ne pas perdre totalement la face : « Malheureusement, notre cérémonie s’achève ici, car les mesures sanitaires encore en vigueur nous empêchent de discuter face à face, mais je suis certain que nous aurons de nombreuses occasions de le faire dans le cadre de votre travail. Je vous souhaite le meilleur. Merci ».

Un ange passe. On entendrait les mouches voler. Sourire crispé. En désespoir de cause, le président russe s’essaie alors à l’anglais, en lâchant un « All the best ». Nada.