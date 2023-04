La mauvaise surprise de Laura, qui avait réservé un vol Ryanair vers Bordeaux avec ses amies: «Je pensais que c’était une blague…»

Laura Clarke, une habitante du West Lancashire, en Angleterre, râle sur Ryanair. Et pas qu’un peu ! Il faut dire qu’elle a perdu plus de 1.000 euros à cause de la compagnie aérienne à bas prix. Ou presque. En réalité, elle, sa soeur et une amie devaient voyager avec Ryanair de Manchester à Bordeaux pour fêter un anniversaire. Mais, quelques jours avant leur départ, elles ont appris que leur vol était annulé à cause d’une grève des contrôleurs aériens en France. « Mais on avait déjà dépensé plus de 500 euros pour l’hôtel et plus de 250 euros pour une activité sur place, donc on ne voulait pas les perdre », a-t-elle expliqué au Sun.

En urgence, Chloé et ses amies ont dû trouver un autre vol, toujours avec la compagnie irlandaise. Mais alors que leur précédent vol avait coûté environ 300 euros, celui-ci coûtait près de 1.000 euros. Sans compter le fait que l’aéroport de départ était différent et qu’elles ont donc dû passer une nuit dans un hôtel tout près. Bref, beaucoup d’argent de perdu !