La mauvaise rencontre de Viviane et Paul alors qu’ils rentraient chez eux: «Heureusement qu'on avait une voiture comme celle-là, sinon on était mort»

Comme l’explique France Bleu, l’homme était au volant et sa femme sur le siège passager lorsqu’ils ont croisé la route... d’un zébu : « Il y a une voiture qui était garée, qui avait déjà percuté un des animaux. Il y avait des policiers à la frontière mais ils n'arrivaient pas à arrêter ce zébu, ce dromadaire et ce buffle. De loin, ils ont essayé de faire signe avec des torches mais on ne pouvait pas voir. Pourtant on ne roulait pas vite puisqu'on arrivait sur le truc de frontière, on devait être à 40 ou 50 à l'heure », explique le conducteur.

Heureusement, d’ailleurs, car le choc, même à cette vitesse, a été violent : «Puis, d'un seul coup, il y a un gros amas qui est venu se projeter sur notre voiture, on ne savait pas ce que c'était. Ça a fait une explosion... la vitre, tout ça. On a une voiture, c'est une 508, une voiture bien, enfin là elle n'est plus bien du tout, une voiture qui s'arrête quand il y a un obstacle, mais l'obstacle on l'avait déjà pris. On était sous le choc et puis on a vu une bête sur notre pare-chocs et puis elle est tombée du côté passager. J'ai voulu ouvrir la porte et je n'ai pas réussi. »