«Nous avons demandé au médecin légiste si Naomi elle avait souffert, la réponse fut «oui»»

La victime se trouvait dans la salle de bain et, comme le rapportait le Nieuwsblad à l’époque, des fleurs et des bougies entouraient son corps. La police avait tout de suite compris avoir à faire à un meurtre avec violence et avait réclamé un juge d’instruction.

Si elle n’avait pas eu une jeunesse facile, Naomi était toujours souriante et pleine d’enthousiasme. Ce n’était donc pas normal qu’elle ne réponde pas à son téléphone ce jour-là : « On avait un drôle de sentiment… On voulait aller voir chez elle, mais on était en plein confinement, donc les déplacements étaient interdits. Aujourd’hui, ça peut paraître bête, mais on ne voulait pas avoir une amende… », raconte Chloé.