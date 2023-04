Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

PETIGNY/FRASNES 3

CONDRUZIEN 5

Les buts : 45e Kleinkenberg (0-1), 51e et 56e Maistriaux (2-1), 66e Giglio (3-1), 75e et 85e Ar. Defays (3-3), 103e Bukran (3-4), 108e Ax. Defays (3-5). Petigny/Frasnes : Charlier, Barbier, Somme, Delcine, Ducoeur (88e Vecchiato) Leurquin (81e Urbain), Zamperetti, Giglio, Maistriaux, Ezzeroual (102e Hélénus), Gjorgjijevski (79e Poupaert). Condruzien : Fonteyne, Legros, Nijskens, Maillard (67e Ar. Defays), Warzée, Kouadio (55e Godfroid), Pleugers, Kosova (83e Ax. Defays), Henrot, Kleinkenberg, Bukran Cartes jaunes : Kosova, Leurquin, Godfroid, Legros, Urbain, Zamperetti. Cartes rouges : 72e Henrot (2J), 111e Giglio (2J). Arbitre : M. Michelin (106e M. Delabie).

C’est à un vrai match de Coupe comme on les aime auquel nous avons assisté ce dimanche avec de l’ambiance, des renversements de situations, des décisions contestées…, bref tous les ingrédients d’un duel passionnant. Fonteyne étai titulaire dans les cages au Condruzien alors que Petigny, évoluant à un échelon plus bas, devait faire sans trois suspendus et deux blessés. Pourtant, les Leus ont attaqué ce match sans complexe avec plusieurs possibilités et même un but de Gjorgjijevski annulé pour hors-jeu.

de videos

Avant la pause toutefois, Kosova laissait le ballon à Kleinkenberg qui faisait mouche.