À Waremme, la ferme familiale Rigo se lance dans les glaces artisanales: «On veut mettre en valeur nos propres fraises!» (vidéo)

Depuis plus de 40 ans, la famille Rigo, à Waremme, cultive ses fameuses fraises dans les champs à proximité et les vend aux citoyens. Ce sont d’ailleurs les fruits qui font le succès de la famille, dont Anne-Valérie Rigo, alias Valou, est très fière. « Elles sont issues du circuit court et sont naturelles », s’enthousiasme-t-elle.

Une carte simple mais des saveurs variées. - C.Q.

Très investie au sein de la ferme, Valou a récemment dû lâcher du lest en déléguant la partie équitation à sa jeune fille, âgée de 21 ans. « Elle se charge désormais de toute cette partie. Comme elle a repris les chevaux, j’ai décidé de m’investir dans un tout au projet. Ne rien faire, ce n’est pas mon genre », s’amuse-t-elle.