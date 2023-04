Du jamais vu dans «Mariés au premier regard»: «Est-ce qu’ils vont réussir à surmonter ce défi? L’avenir nous le dira…»

Dans « Mariés au premier regard », la majorité des candidats restent méfiants et prudents dans les premiers jours après s’être dits « oui ». Mais il arrive que le coup de foudre soit réel et que les couples prennent des décisions fortes dès le voyage de noces. C’est précisément le cas cette saison avec Jessica et Alexandre, qui semblent filer le parfait amour.

Leur début de relation est idyllique et, lors de leur dernier dîner en Amoureux à Punta Cuna, ils ont en effet évoqué le fait… d’emménager ensemble ! « Mon quotidien, je le vois avec toi », a lâché le Carolo de 26 ans en s’adressant à Jessica. « À la base je me suis dit on va se laisser un peu de temps quand on rentre, laisser passer quelques jours, une semaine… Mais au final, je me dis que non, ce n’est pas possible […] Mon retour, je le vois avec toi ».