Lundi de Pâques: voici la liste des magasins ouverts en ce jour férié

Concrètement, pour le reste, seuls les magasins indépendants, franchisés ou habituellement ouverts les dimanches et jours fériés risquent d’ouvrir aujourd’hui. Voici donc une liste non exhaustive des magasins qui sont ouverts en ce lundi de Pâques.

Si les magasins Delhaize sont fermés, certains AD et Proxy ainsi que certains Shop&Go sont accessibles aujourd’hui, surtout en matinée. L’enseigne propose de découvrir la liste des magasins ouverts sur son site internet ici .

Même principe chez Carrefour , où les hypermarchés et supermarchés restent fermés. Par contre, la plupart des magasins franchisés Carrefour Market ou Carrefour Express peuvent être ouverts en fonction du désir des gérants. Découvrez ces magasins ouverts exceptionnellement sur le site de l’enseigne ici pour les Carrefour Market ou ici pour les Carrefour Express.

Les grandes surfaces Colruyt n’ouvrent pas aujourd’hui, tous comme les enseignes Okay. Par contre, certains magasins Spar indépendants devraient être ouverts, selon la volonté des gérants, les horaires étant disponibles ici.

Chez Match et Cora, les hypermarchés et supermarchés sont fermés mais les magasins habituellement ouverts le dimanche le sont probablement aujourd’hui. Les magasins Aldi, Makro et Lidl sont, eux, fermés, contrairement aux Intermarché. Découvrez les horaires d’ouverture de ceux-ci ici.

Lire aussi Vos courses au supermarché bientôt moins chères? Delhaize veut que les fournisseurs baissent leurs prix!

Concernant les autres grandes enseignes, les magasins Ikea sont fermés durant toute la journée. La majorité des centres commerciaux de Wallonie et de Bruxelles restent également portes closes.