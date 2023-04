L’erreur de Proximus coûte très cher à Marie-Rose: «Nous avons toujours été chez Belgacom mais là…»

Le dimanche de Pâques est l’une des journées les plus prolifiques pour les fleuristes, à l’instar de la fête des mères ou de la Toussaint. Pourtant, à la boutique Mariette d’Alost, le carnet de commandes est resté anormalement vide ce week-end. Un désintérêt des clients ? Pas vraiment. Marie-Rose Claessens a dû faire face à un problème handicapant dans la gestion quotidienne de son commerce. « Mardi, j’ai remarqué qu’il y avait un problème car un client voulait payer avec Bancontact et cela n’a pas fonctionné », explique-t-elle au Nieuwsblad

Dans son carnet de commandes, généralement plein à craquer pour Pâques, Marie-Rose a dû se contenter de deux ou trois demandes. « Parce que les gens ne peuvent tout simplement pas me joindre. Je ne peux même pas ouvrir d’e-mails, ils peuvent toujours les envoyer, je ne le vois pas. » Et qu’importent les appels incessants à l’opérateur, la situation de la fleuriste ne s’est guère améliorée. « Je suis à chaque fois mise en attente de longues minutes. Quand j’ai enfin quelqu’un au téléphone et que je lui dis ce qui ne va pas, il raccroche ! Et après, ils se fâchent contre moi… »