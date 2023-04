Basket (Coupe AWBB 3x3) - Belgrade soulève le trophée: «On avait plus d’automatismes que l’an dernier» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Grégory Pierard

Battu en finale par Spa l’an dernier, Belgrade avait à cœur de prendre sa revanche dans le « final 8 » de la Coupe AWBB et les Namurois n’ont rien laissé au hasard samedi à Charleroi. Lors de la phase de poules, Hucorne, Pretto, Cerquarelli et Bampolineza ont écarté Saint-Hubert (21-11), Loyers (21-18) et Anderlecht (21-11). En demi-finale, ils ont battu Ciney (17-13) et ont sereinement maîtrisé leur sujet en finale face à Woluwe (21-13).